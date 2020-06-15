مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك، اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتدى عناصر من شرطة الاحتلال على بعض الشبان وأجبروهم على مغادرة باحات المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال من جهة باب المغاربة، تقدمهم عضو الكنيست السابق يهودا غليك، الذي ألقى في ساحات المسجد شروحات للمستوطنين عن "الهيكل المزعوم".

وأوضحت أن 37 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة" قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.