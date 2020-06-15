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ما مصير أموال حجوزات الحج للعام الحالي 2020 بمصر..؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:15 - 15 يونيو 2020
حج حج
تقارير
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كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة في مصر، عن مصير أموال المواطنين الحاجزين لقرعة الحج السياحي، بعد الأنباء التي ترددت بشأن احتمال إلغاء السلطات السعودية موسم الحج هذا العام.

وقال الغمري في تصريح صحفي:"أن هذه الأموال هي "أموال جدية حجز قرعة السياحة، ومعظم الشركات ردتها للمواطنين خلال الفترة الماضية بعد انتشار الوباء".

وأوضح أن الشركات التي لم تردها حتى الآن، ستبدأ خلال هذه الأيام في ردها للمواطنين على وجه السرعة.

وأشار إلى أن مبالغ جدية الحجز تختلف وفقا لكل مستوى، حيث تبلغ للمستوى السياحي 5 نجوم 20 ألف جنيه، وللمستوى السياحي 4 نجوم 15 ألف جنيه، وللمستويين (الاقتصادي والبري) 10 آلاف جنيه.

وتابع عضو غرفة السياحة: "هناك مشكلة تواجه الشركات، وهو الحجز مسبقا، سواء سكن أو خلافه، وإذا أجرت بعض الشركات ذلك فستكون مشكلة كبيرة للشركة مع الجانبين السعودي والمواطنين".

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد 100 ألف.

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