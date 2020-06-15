أسعار النفط تواصل الهبوط.. وخشية من عودة كورونا للصين

تتواصل أسعار النفط الخام الهبوط بنحو 4 في المئة من قيمتها في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الإثنين، وسط تخوفات من عودة تفشي جائحة كورونا مجددا في بلدان رئيسة كالصين.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، قد سجلت أعلى معدل إصابات بكورونا منذ شهرين؛ إذ بلغ عدد الإصابات 57 في الساعات الـ24 الأخيرة، 19 منها مصدرها من خارج البلاد.

وعادت موجة الخوف التي كانت بادية على الاقتصاد العالمي في مارس/ آذار الماضي، مجددا في الوقت الحالي.

وأدت موجة الخوف تلك إلى ضعف الطلب على الخام، ومهدت لعودة حادة في تخمة المعروض.

وبحلول الساعة (08:34 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 2.76 في المئة أو 1.06 دولارا إلى 37.67 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز بنسبة 4.10 في المئة أو 1.43 دولارا إلى 34.84 دولارا للبرميل.

وفقدت أسعار النفط الخام، كافة مكاسبها المحققة مطلع الشهر الجاري، بإعلان تحالف “أوبك+” تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي شهرا إضافيا حتى نهاية يوليو القادم.