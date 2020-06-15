البردويل يدعو لمواجهة خطط الضم بكافة أشكال المقاومة

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، اليوم الاثنين 15/6/2020، لمواجهة خطة الضم "الإسرائيلية" بكافة أشكال المقاومة.

وأعلن البردويل في مؤتمر صحفي، عن انطلاق واستمرار الفعاليات الوطنية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية.

وقال البردويل:"إن قرارات الضم المزمع تنفيذها لم تكن صادمة بالمعنى الذي يجعلنا نرتبك أمامها أو نسلم بمجرياتها".

ودعا البردويل، شعبنا لتحويل هذه الكارثة والمحنة الى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة ووضع قطار الوطن على سكته الفلسطينية الوطنية الحقيقية، مطالباً بمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل أشكالها وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.

وشدد البردويل على ضرورة عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيداً لترسيخ هذه الوحدة على أساس الثوابت الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.













