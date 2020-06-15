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فتوى من الأزهر: ناقل عدوى فيروس كورونا متعمداً يأخذ حكم القاتل وآثم

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 12:11 - 15 يونيو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أصدرت الازهر الشريف اليوم الاثنين 15/6/2020 فتوى بخصوص نقل العدوى من مصابي كورونا متعمداً لباقي المواطنين .

وقال الشيخ صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف من يستخدم الكمامة الدوارة "يأثم" لأنها تسبب ضررا على الصحة البشرية.

وأكد الشيخ صالح ، أن الأديان السماوية كلها توصى بالحفاظ على النفس وبناء على ذلك يجب القول أنه لا يجوز بيع الكمامة الدوارة والتجارة فيها والقيام بذلك يعد جريمة لأنها تساهم في نشر الوباء.

وأوضح أن ناقل العدوى متعمد ويعلم جيدا أنه حامل لفيروس كورونا فهو يأخذ حكم القاتل المتعمد في الشرع، وذلك تعليقا على تصرفات بعض المواطنين الذين يتركون لعابهم في الأماكن العامة ويتعاملون مع الأشخاص وهم على علم أنهم يحملون فيروس كورونا، متابعا "يأثم وينتظره عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى".

 

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