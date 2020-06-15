أسماء المستفيدين من قرض الزواج بغزة

أعلن صندوق "دعم الشباب الفلسطيني" في وزارة "الشباب والرياضة" في قطاع غزة، اليوم الاثنين 15/6/2020، عن أسماء المستفيدين من قروض الزواج، التي تم اختيارها وفق قرعة علنية.

وقد أجرى الصندوق اليوم القرعة العلنية لاختيار أسماء المستفيدين من قروض الزواج، حيث استفاد من الصندوق إعلان 2/2020 ( 120) مستفيد.

وفي تصريح سابق، أوضح مدير عام الصندوق "عصام الهبيل"، أن إدارة الصندوق تسعى للتخفيف عن الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتكاليف الباهظة للزواج، وتمنى أن تتوفر الإمكانات بشكل أكبر لدعم الشباب وأن يكون هناك دور للقطاع الخاص لتقديم المساهمة لدعم برامج الصندوق.

ويعاني قطاع غزة من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء استمرار الحصار الخانق، وتضييق سبل العيش، مما اضطر الشبان للعزوف عن الزواج لعدم قدرتهم على تكاليفه.



















