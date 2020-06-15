الصحة برام الله تهدد كافة المنشآت والمؤسسات المخالفة لإجراءات "كورونا"

أكد مدير عام الرعاية الصحية والأولية في وزارة الصحة د.كمال الشخرة ان طواقم الوزارة ستقوم اليوم بجولات ميدانية واعطاء انذارات نهائية لكل من لا يلتزم بالإرشادات والتعليمات الصحية، موضحا انه سيتم اغلاق أي منشأة او مؤسسة عامة او خاصة ابتداء من الغد في حال خالفت القانون ولم تلتزم بالإرشادات والتعليمات الصحية، وفق حالة الطوارئ المعلنة.

وأشار الشخرة الى ان ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا يعود الى عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والمخالطة والاحتكاك خاصة في الاماكن المكتظة في المحال والمؤسسات العامة والمحاكم ودوائر السير والمطاعم، محذرا من ان تفشي المرض من جديد سيعيدنا الى نقطة الصفر.

ودعا الشخرة العمال الى الالتزام بالإجراءات الصحية والطبية واخذ الحيطة والحذر، لافتا الى ان جزء كبيرا من العمال ممن يعملون داخل الخط الاخضر لا يلتزمون بالإجراءات الصحية، وهو ما يشكل خطرا عليهم وعلى انتشار الفيروس من جديد.

وفيما يتعلق برصد مخالطي الاصابات الثلاث الاخيرة في محافظة الخليل، قال الشخرة ان طواقم الصحة تواصل اخذ عينات من المخالطين من الدرجة الاولى ومخالطيهم، مضيفا انه سيتم اخذ حوالي الف عينة خلال اليوم.