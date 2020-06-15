الخارجية : تسجيل حالة وفاة في شيكاغو يرفع وفيات المغتربين لـ132

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين 15/6/2020، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطن رائد فؤاد صلاح، في الأربعينيات من العمر بمدينة شيكاغو.

وقالت الخارجية ان عدد الوفيات في الولايات المتحدة ارتفعت الى 59، وتسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 843 بصفوف الجالية في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن حالات الوفاة ارتفعت في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 132حالة وفاة، و1976اصابة، و1169حالة تعاف.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي تعافي جميع الحالات المصابة في صفوف الجالية التي بلغ عددها 18، بعد تسجيل 12 حالة تعاف جديدة، فيما سجلت سابقا حالة وفاة واحدة.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا متابعة أوضاع الجالية والمصابين، مؤكدة تعافي حالتين جديدتين، واحدة لطالب يدرس الطب.

وتواصل سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، مؤكدة تعافي 5 حالات جديدة ليرتفع عدد المتعافين الى 12.

وبينت أن حالة من حالتي الوفاة اللتين أعلن عنهما على أحد المواقع الاخبارية لمهندسين فلسطينيين في السعودية لم تكن بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الطبي الرسمي للوفاة، في حين أن نتائج فحوصات حالة الوفاة الثانية لم تظهر بعد، وهي تعمل على متابعتها مع جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية.

وأكدت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية، وأنها تتابع أوضاع (10) عالقين في مملكة النرويج وآيسلندا بانتظار التنسيق لهم ليتمكنوا من العودة الى ارض الوطن.

وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى بنغلادش اوضاع الجالية والطلبة الصحية والمعيشية، للاطمئنان على اوضاعهم.