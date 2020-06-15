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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:01 - 15 يونيو 2020
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
تقارير
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يدخل اليوم 15 من يونيو/حزيران، أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والأسرى هم:

الأسير سعد الدين مسعد سعد الدين جبر (44 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 35 عامًا قضى منه 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

الأسير عيسى محمد إسماعيل بطاط (48 عامًا) من بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير أحمد ذيب عبد الرحمن دهيدي (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي داخل سجون الاحتلال.

الأسير أحمد جميل شحادة جعب من مخيم جنين المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في السجون.

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