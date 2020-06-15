خلال 30 دقيقة.. اختبار جديد لـ"كورونا" عبر البول والدم لكتشف الفيروس

أكدت وكالة "سبوتنيك" ان مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية تمكنوا من اختبار جديد يمكنه الكشف عن فيروس "كورونا" في 30 دقيقة فقط.

وبينت الوكالة ان مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، نجحوا اختبار جديد يمكنه الكشف عن فيروس "كورونا" في 30 دقيقة فقط.

الاختبار الجديد يستطيع تشخيص فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة عن طريق تحليل عينات البول، الدم أو حتى اللعاب.

ويعتقد الباحثون أن الطريقة أقل تكلفة، وأسرع من طريقة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل القياسي (PCR) المستخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم، للكشف عن فيروس كورونا في المرضى.

استخدم الباحثون عينات وهمية من فيروس كورونا المستجد، على مجموعة من "مرضى المحاكاة" للتأكد من طريقة الكشف عن الفيروس.

استطاع الاختبار الجديد أن يكشف عن عن كوفيد-19 في جميع العينات الوهمية في غضون 30 إلى 45 دقيقة.

ولكن الدكتور روبرت شورتن، من جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري، قال إن هناك قيودا على التكنولوجيا والتى تحتاج إلى مزيد من التجارب.