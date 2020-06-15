يحرص السعوديون اليوم الاثنين 15/6/2020 على متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية خاصة مع تذبذب الأسعار على مستوى العالم.

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إليكم أسعار الذهب في السعودية مقابل الريال والدولار وخاصة مع تغير أسعار الدولار عالمياً .

نستعرض أسعار الذهب بالبورصة السعودية للذهب بدون مصنعية، أي السعر اليومي العالمي بكل بورصات العالم ولكن بالريال السعودي، وبعدها ننتقل لمناقشة وتوضيح أسعار بيع الذهب في السعودية اليوم وأيضاً أسعار شراء الذهب بالسعودية اليوم، والآن هيا نتعرف على سعر غرام الذهب بالريال السعودي اليوم الاثنين 15/6/2020.

أسعار جرام الذهب اليوم

السعر بالدولار السعر بالريال الوحدة

$55٫18 206٫93 سعر الذهب عيار 24

$50٫58 189٫68 سعر الذهب عيار 22

$48٫28 181٫06 سعر الذهب عيار 21

$41٫39 155٫19 سعر الذهب عيار 18

$32٫19 120٫71 سعر الذهب عيار 14

$1٬716٫15 6٬435٫57 سعر اونصة الذهب بيع

$1٬717٫15 6٬439٫32 سعر اونصة الذهب شراء

$55٬180٫00 206٬925٫00 سعر كيلو الذهب عيار 24

$386٫26 1٬448٫48 سعر جنية الذهب 8g عيار 21

$404٫65 1٬517٫45 سعر جنية الذهب 8g عيار 22

$441٫44 1٬655٫40 سعر جنية الذهب 8g عيار 24

$1٬716٫15 6٬435٫57 سبيكة الذهب عيار 24 اوقية

$8٬580٫77 32٬177٫87 سعر سبيكة الذهب 5 اوقية

$17٬161٫53 64٬355٫74 سعر سبيكة الذهب 10 اوقية