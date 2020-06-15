ارتفاع أسعار الدجاج في غزة اليوم الاثنين15/6/2020

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 15/6/2020 ، ارتفاعاً على اسعارها ليصل سعر كيلو الدجاج من 10-11 شيقلاً بعد انخفاض طرأ على اسعارها خلال الاسبوع الماضي.
وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الاثنين15/6/2020 على النحو التالي :
1- كيلو الدجاج حي من 10-11
2- كيلو استيكات 23 شيكلاً
3- دبوس الدجاج 13 شيكلاً
4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً
5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكلاً
6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً
7-كيلو جناح الدجاج 8 شيكلاً
8-كيلو الشيش 25 شيكلاً
كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 15 /6/2020 على النحو التالي:
الحبش: 12 شيكل
صدر: 15 شيكل
فخد: 13 شيكل
جناح: 9 شيكل