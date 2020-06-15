ارتفاع أسعار الدجاج في غزة اليوم الاثنين15/6/2020

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 15/6/2020 ، ارتفاعاً على اسعارها ليصل سعر كيلو الدجاج من 10-11 شيقلاً بعد انخفاض طرأ على اسعارها خلال الاسبوع الماضي.

وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الاثنين15/6/2020 على النحو التالي :

1- كيلو الدجاج حي من 10-11

2- كيلو استيكات 23 شيكلاً

3- دبوس الدجاج 13 شيكلاً

4-كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً

5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكلاً

6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً

7-كيلو جناح الدجاج 8 شيكلاً

8-كيلو الشيش 25 شيكلاً

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 15 /6/2020 على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد: 13 شيكل

جناح: 9 شيكل