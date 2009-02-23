كيري: سوريا أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية

فلسطين اليوم : دمشق

قال السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي:" إن سوريا أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يمكنها استئناف محادثات "السلام" مع إسرائيل"، على حد قوله.

وأضاف كيري للصحفيين في أعقاب اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس: "إذا فعلتم ذلك فستكونون عندئذ قد خطوتم خطوة كبرى للأمام ليس فقط في التعامل مع مشاكل غزة، ولكنكم ستكونون أيضاً قد خطوتم خطوة كبرى للأمام فيما يتعلق باستئناف المناقشات الخاصة بحل الدولتين .. أعتقد أن سوريا أبدت لي استعدادا للمساعدة في هذا الصدد".

وشدد السيناتور كيري على أن أمام دمشق فرصة للاستفادة من الإدارة الجديدة في واشنطن.

وأضاف: "لديّ اعتقاد عميق للغاية بأن هذه لحظة مهمة للتغيير .. لحظة تحول محتمل .. ليس فقط في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا ولكن في العلاقات بالمنطقة".