سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 15/6/2020

يهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية الامريكية ، ولكن خلافاً لكافة التوقعات بشأن انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ، ، الا ان تحسناً متسارعاً خلال اليومين الماضيين طرأ على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ، ليشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الاثنين 15/6/2020 انخفاضاً .

في السوق السوداء اليوم الاثنين 15/6/2020, يتراوح سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية ما بين2200 حد ادنى مبيع و حد اعلى 2275 شراء.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية2470 مبيع و 2560 شراء

تحسن الليرة السورية اليوم الاثنين 15/6/2020 خالف توقعات المحللين والاقتصاديين الذين توقعوا وصول سعر الصرف إلى حدود خمسة آلاف ليرة سورية، خاصة مع بدء دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل.

الأزمة الاقتصادية الطاحنة في سوريا، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية، مما زاد من معاناة السوريين.

الليرة السورية هوت خلال الايام الماضية ، لتسجل دمشق أدنى سعر لها على الإطلاق، بعد تعدي الدولار حاجز 2900- 3000 ليرة، خاسرة أكثر من 300 ليرة خلال يوم واحد .

سعر صرف الدولار الامريكي شهد انخفاضاً اليوم الأثنين 15/6/2020 مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 60%.

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة دمشق 2900-3000 ليرة سورية

-وصل سعر الدولار في حلب 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الأثنين15/6/2020

*سعر الدولار في سوريا704.00 ليرة سورية

*سعر اليورو في سوريا771.58 ليرة سورية

*سعر الجنيه الاسترليني في سوريا858.84 ليرة سورية

*سعر الدولار الكندي مقابل الليرة السورية505.24 ليرة سورية

*سعر الكورون الدنماركي مقابل الليرة السورية103.48 ليرة سورية

*سعر الكورون النرويجي مقابل الليرة السورية487.78 ليرة سورية

*سعر الدينار الكويتي/جديد مقابل الليرة السورية2279.42 ليرة سورية

*سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية187.43 ليرة سورية

*سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية992.95 ليرة سورية

*سعر الدينار البحريني مقابل الليرة السورية1864.41 ليرة سورية

*سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية191.66 ليرة سورية

*سعر الريال القطري مقابل الليرة السورية:193.38 ليرة سورية

*سعر الريال العماني مقابل الليرة السورية1830.95 ليرة سورية

*سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية44.50 ليرة سورية

*سعر الين الياباني مقابل الليرة السورية653.70 ليرة سورية

*سعر الفرنك السويسري مقابل الليرة السورية728.63 ليرة سورية

*سعر الكورون السويدي مقابل الليرة السورية73.20: ليرة سورية

*سعر الدولار الاسترالي مقابل الليرة السورية:462.07 ليرة سورية

*سعر اليوان الصيني مقابل الليرة السورية :99.11 ليرة سورية

*سعر الروبل الروسي مقابل الليرة السورية: 9.89 ليرة سورية

*سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية :46.56 ليرة سورية