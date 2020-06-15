تستوعب 40 ألف مشجّع.. قطر تعلن جاهزية ثالث ملاعب كأس العالم 2022

أعلنت قطر، أمس الأحد 14/6/2020، عن جاهزية استاد المدينة التعليمية، ثالث استادات بطولة كأس العالم التي تستضفها الدوحة في 2022.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع ان الاستاد جاهز بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف مشجّع وسيستضيف المباريات من دور المجموعات حتى ربع نهائي المونديال"

اللجنة أضافت أنه "سيتم تسليط الضوء على اكتمال العمل في استاد المدينة التعليمية عبر بث مباشر لبرنامجين بالعربية والإنجليزية على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية (قطرية) الخميس".

وتشرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، على تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وفي البيان ذاته، قالت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر التي تتبعها المدينة التعليمية: "سيكون الاستاد محطّ أنظار العالم بأسره".





