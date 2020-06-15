أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 15/6/2020

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 15/6/ 2020, ارتفاعاً على اسعار صرفها ، نتيجة انخفاض الدولار مقابل العملات التي يتعامل بها الفلسطينيون وخاصة الدينار الاردني .

تغيرات طرأت على أسعار الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية، حيث شهد الذهب تغييرات بسيطة على أسعاره سواء بحالته الخامة أو المصنعة، ويهتم المعنيين من المستثمرين والمستهلكين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24- 22- 21- 14- 12).

ونشير إلى أنَّ سعر الذهب الخام يختلف عن سعر الذهب المصنع المستهدف للمستثمرين والمستهلك.

وفي الجدول التالي، نوضح أسعار الذهب في فلسطين اليوم، بعملتي الشيكل والدولار:



