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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 15/6/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:06 - 15 يونيو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 15/6/ 2020, ارتفاعاً على اسعار صرفها ، نتيجة انخفاض الدولار مقابل العملات التي يتعامل بها الفلسطينيون وخاصة الدينار الاردني .

تغيرات طرأت على أسعار الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية، حيث شهد الذهب تغييرات بسيطة على أسعاره سواء بحالته الخامة أو المصنعة، ويهتم المعنيين من المستثمرين والمستهلكين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24- 22- 21- 14- 12).

ونشير إلى أنَّ سعر الذهب الخام يختلف عن سعر الذهب المصنع المستهدف للمستثمرين والمستهلك.

وفي الجدول التالي، نوضح أسعار الذهب في فلسطين اليوم، بعملتي الشيكل والدولار:

اسعار الذهب في فلسطين.JPG
 

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