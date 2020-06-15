حملة هدم واقتحامات واعتقال 11 مواطنًا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين 15/6/2020، حملة دهم واقتحام لمنازل المواطنين واعتقلت 11 مواطنًا بالضفة المحتلة والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة الزاوية غرب سلفيت المواطن خالد إبراهيم قادوس أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة بني حسان في المدينة.

كما اعتقلت كمال حرب من قرية إسكاكا قضاء سلفيت.

واعتقل المواطن عبد الحميد محمد عبد الحميد صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس.

واعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر مراد شهاب وعكرمة أبو سريس من طولكرم.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال المواطنين أحمد ياسين علوان وأمجد كنعان من قرية بيتين شرقًا والطالب في جامعة بيرزيت مروان البرغوثي من بلدة كوبر.

ومن القدس اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة فتية من الحارة الوسطى في بلدة سلوان.