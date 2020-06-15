سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الاثنين 15/6/2020-ارتفاع طفيف

ارتفعت أسعار صرف العملات اليوم الاثنين 15/6/2020، بشكل طفيف في السوق المحلي بعد أن عانت من الانخفاض أمام الشيكل "الإسرائيلي".

وقد عانت العملات من ارتفاع كبير أمام الدولار لفترات طويلة لا سيما مع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه عاد للانخفاض مجدداً.

وعاد سعر الدولار للارتفاع مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، في الأسبوع الأخير بسبب ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات ضد العنصرية.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، باهتمام كبير لدى المواطنين، على كافة مستوياتهم.

أسعار صرف العملات اليوم الاثنين 15/6/2020

دولار/شيكل 3.4390 3.5150

دينار/شيكل 4.8233 4.9788

يورو/شيكل 3.8280 4.0004

دولار/دينار 0.7050 0.7130

يورو/دولار 1.1131 1.1381