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طقس فلسطين اليوم 15/6/2020: انخفاض الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:02 - 15 يونيو 2020
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تقارير
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من المتوقع أن يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين 15/6/2020، صافياً بوجه عام معتدلاً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 

الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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