لا يزال سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 15-6-2020 ارتفاعًا ملحوظًا بشكل كبير.

ولأسعار الليرة مقابل الدولار الأمريكي سعرين للبيع والشراء أحدهما في السوق السوداء والأخر في البنك المركزي اللبناني.

وحازت أسعار الليرة على اهتمام المواطن اللبناني الكبير بكافة شرائحه بمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية لاسيما المستثمرين والمقبلين على الزواج.

نقدم إليكم اسعار الليرة مقابل العملات الاجنبية الاخرى:

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء

– شراء الدولار الواحد بـ سعر 3890 ليرة لبنانية حدا أدنى.

– بيع الدولار الواحد بـ بسعر 3940 ليرة لبنانية حدا أقصى.

سعر الليرة اللبنانية مقابل العملات الاجنبية وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي وجاء على النحو التالي:

الليرة اللبنانية مقابل الدرهم الاماراتي

1 درهم إماراتي = 411.4817 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0024 درهم إماراتي

الليرة اللبنانية مقابل الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 4008.2427 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار بحريني

الليرة اللبنانية مقابل الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 8.4884 الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.1178 فرنك جيبوتي

الليرة اللبنانية مقابل الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 11.7609 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.085 دينار جزائري

الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 93.2743 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0107 جنيه مصري

الليرة اللبنانية مقابل الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 1.2701 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.7874 دينار عراقي

الليرة اللبنانية مقابل الدينار الأردني

1 دينار أردني = 2131.6784 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0005 دينار أردني

الليرة اللبنانية مقابل الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 4907.5229 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي

الليرة اللبنانية مقابل الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 1083.4122 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0009 دينار ليبي

الليرة اللبنانية مقابل الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 156.2129 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0064 درهم مغربي

الليرة اللبنانية مقابل الريال العماني

1 ريال عماني = 3925.5492 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0003 ريال عماني

الليرة اللبنانية مقابل الريال القطري

1 ريال قطري = 415.0663 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0024 ريال قطري

الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي

1 ريال سعودي = 402.6535 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية

1 ليرة سورية = 2.9412 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.34 ليرة سورية

الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي

1 دولار أمريكي = 1511.36 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي