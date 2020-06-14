تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ما بموجة ثانية من الوباء العالمي

سجلت وزارة الصحة في الصين اليوم الأحد إصابة 57 مواطنًا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 36 في العاصمة بكين.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى نسبيًا منذ شهر نيسان – ابريل الماضي.

هذه الإصابات التي سجلتها الصين تنذر بمخاوف كبيرة حول موجة ثانية من الوباء العالمي الذي عاد إلى موطنه في الصين.

في ظل أن بعض الدول تسعى لتجاوز جائحة كورونا وتعمل أخرى على مواجهتها، تسجل الصين إصابات جديدة مما يزيد القلق والمخاوف الدولية من حصول موجة جديدة من الوباء الذي يواصل تفشيه في أميركا اللاتينية.

ومن بين المصابين الذين أُفيد عنهم الأحد، رجل يبلغ 56 عامًا يعمل سائق حافلة في المطار وكان قد ذهب إلى سوق شينفادي (سوق في جنوب بكين يبيع اللحوم والأسماك والخضار) قبل أن يُصاب.

وأفاد شهود عيان بانتشار المئات من رجال الشرطة يضع العديد منهم أقنعة وقفازات، وعشرات من القوات الخاصة للشرطة منتشرين قرب سوق شينفادي، السبت.

وينبغي على جميع الأشخاص الذين يعملون في هذا السوق والذين زاروه منذ 30 أيار/ مايو، الخضوع لفحص الكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى سكان الأحياء المجاورة.

وقال بائع خضار في سوق آخر في وسط بكين في حديث لوكالة "فرانس برس" إن "الناس يشعرون بالخوف". وأضاف "بائعو اللحوم أجبروا على إغلاق محلاتهم وهذا المرض مخيف فعلا".

وتأتي المخاوف من موجة ثانية لكورونا في الصين في وقت تستعيد ألمانيا وبلجيكا وفرنسا واليونان في أوروبا حيث يتراجع المرض بشكل واضح، حرية التنقل صباح يوم غد، الإثنين، مع كافة دول الاتحاد الأوروبي. وستقوم النمسا بالأمر نفسه منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء.

في فرنسا، سيلقي الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، كلمة رسمية في وقت تضاعفت الدعوات في الأيام الأخيرة في البلاد لتسريع عملية رفع تدابير العزل.

إلا أنه في إيطاليا التي فتحت حدودها في الثالث من حزيران/ يونيو أمام المواطنين الأوروبيين، تم اكتشاف بؤرتين جديدتين للمرض في الأيام الأخيرة في روما، الأولى في مستشفى والثانية في مبنى فرض عليه حجر.

وتستأنف إسبانيا اعتبارًا من 21 حزيران/ يونيو، العمل بحرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء البرتغال التي لن تفتح حدودها البرية حتى 1 تموز/ يوليو، كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة إن الحكومة الإسبانية، التي سبق أن حددت الأول من تموز/ يوليو موعدًا لفتح الحدود، قررت رفع "كل القيود على حدودها مع كافة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال) في 21 حزيران/ يونيو"، وهو موعد رفع حال التأهب في البلاد.

وأعلنت إيران، اليوم، تسجيل أكثر من مئة وفاة جراء كوفيد-19 في 24 ساعة، للمرة الأولى منذ شهرين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 8837 وفيات في البلاد.

وبتسجيلها في المجمل 42720 وفاة حتى مساء السبت، تُعدّ البرازيل ثاني دول العالم الأكثر تضررًا من وباء كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة (115 ألفا و347 وفاة من أصل أكثر من مليوني إصابة).

في المجمل، أودى وباء كوفيد 19 بحياة أكثر من 427 ألف شخص وأصاب أكثر من 7,7 ملايين شخص في العالم، وفق تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.