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ما حقيقة وفاة الفنان الهندي سوشانت سينغ راجبوت منتحراً في شقته السكنية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:04 - 14 يونيو 2020
تقارير
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أكدت الشرطة الهندية اليوم السبت، وفاة الفنان الهندي سوشانت سينغ راجبوت منتحراً في أحد البيانات في الهند.

وتناقل النشطاء على مجموعات إخبارية وصفحات شخصية خبراً مفاده وفاة الفنان الهندي سوشانت سينغ راجبوت (34 عاماً) منتحراً.

وأعلنت الشرطة الهندية، أن الممثل الشاب ”سوشانت سينغ راجبوت“، أقدم على الانتحار، اليوم الأحد، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأشارت تقارير إعلامية هندية، إلى أن سوشانت سينغ راجبوت، البالغ من العمر 34 عاما، انتحر في منزله بمدينة باندرا في مومباي.

وأكدت أن آخر ظهور للممثل الشاب، على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، كان يوم الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، حيث نشر صورة له ولوالدته، ومعها قصيدة من الشعر.

ونجح سوشانت سينغ راجبوت، المولود في 21 يناير 1986، في صناعة اسمه الفني من خلال بعض الأعمال الفنية التليفزيونية، قبل أن ينتقل إلى عالم السينما، ويصبح أحد أبرز نجوم السينما الهندية ”بوليوود“، وكان أول أعماله السينمائية فيلم.Kai Po Che 

 

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