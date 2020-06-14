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فيديو: ريال مدريد يحقق فوزًا مستحقًا على ايبار وزيدان يدخل التاريخ لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - مدريد
  • 23:09 - 14 يونيو 2020
موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم
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تمكن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم مساء اليوم الاحد من تحقيق فوزٍ مستحقًا على نادي ايبار ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري الاسباني.

وسجل لاعبي ريال مدريد 3 أهداف بينما سجل ايبار هدف وحيد في المباراة ليرفع ريال مدريد رصيده عند 59 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

وسجل أهداف المباراة كل من

أهداف ريال مدريد ضد ايبار جاءت عن طريق اللاعبين (توني كروس - سيرجيو راموس - مارسيلو دا سيلفا)

هدف ايبار ضد ريال مدريد جاء عن طريق اللاعب (بيدرو بيجاس)

اهداف ريال مدريد وايبار

وبعد الفوز على ايبار دخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة تاريخية لمدربي النادي الملكي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن هذه المباراة تحمل الرقم 200 لزيدان على رأس القيادة الفنية لريال مدريد.

وبذلك يحل زيدان في المركز الثالث كأكثر المدربين قيادة للريال في جميع المسابقات، بعد ميجيل مونوز (605 مباريات)، وفيسنتي ديل بوسكي (246 مباراة).

 

خاض زيدان حتى تاريخ 14-6-2020

200 مباراة

فاز زيدان حتى تاريخ 14-6-2020

132 مباراة

خسر زيدان حتى تاريخ 14-6-2020

42 مباراة

 

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