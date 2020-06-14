طريقة سحرية للتخلص من المغص الكلوي الحاد وحصاوي الكلى

يعاني كثير من الأشخاص من المغص الكلوي الحاد بسبب الأملاح والحصاوي المتراكمة في الكلى، وغالباً ما يخضع الأشخاص الذين يكتشف لديهم حصاوي للكلى لتفتيتها عبر الليزر، لكن بعض الأطباء يفضل التخلص من الحصوات البسيطة عبر أخذ العديد من الأعشاب التي تسهل عملية التخلص منها عبر البول.

ويعتبر الشعير واحد من الأعشاب التي تسهل وتساعد في التخلص من حصاوي الكلى، ونسرد لكم في تلك المقالة فوائد الشعير لمرضى الكلى، والطريقة الصحيحة لغلي الشعير.

والشعير ينتمي الشعير إلى الفصيلة النجيليّة، وهو من الحبوب التي تستخدم بكثرة، إذ تتمّ زراعته في معظم دول العالم، إضافة إلى فائدته الكبيرة والعظيمة التي تتمثّل في احتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائيّة والمعادن المغذّية والمفيدة لصحّة الجسم، ومن فوائده التي سنتعرّف عليها في هذا المقال تلك المتعلّقة بالكلى، والتعرّف على فوائده الأخرى.

فوائد الشعير للكلى

يُعزّز الشعير إدرار البول وبالتالي التخلّص من الحصوات المتراكمة في الكلى والمثانة، إضافة إلى أنّ مغلي الشعير غنيّ بفيتامين B6 والمغنيسيوم اللذين يعززان تفتيت الحصوات، وتفكيك بلورات الكالسيوم وإخراجها من الجسم، كما يتميّز الشعير بكونه مطهّراً ومضادّاً للموادّ السامّة والضارّة، وفعّالاً في التخلّص من الفضلات والمعادن الزائدة في الجسم، وبقدرته في المحافظة على ضغط المثانة الطبيعيّ، وتحقيق التوازن في درجة الحموضة والقلوية في الجسم.

طريقة غلي الشعير للكلى المكوّنات:

ملعقتان أو ثلاث ملاعق كبيرة من حبوب الشعير.

كوبان من الماء.

أوراق من النعناع الطازج، أو شرائح الليمون.

طريقة التحضير: نغسل الشعير جيداً بالماء، ثمّ نغلي الماء على نار هادئة، ونضيف إليه الشعير، ونتركه يغلي حتى يتغيّر لون الماء. نرفعه عن النار، ونتركه حتى يفتر قليلاً.

نضيف أوراق النعناع أو الليمون وذلك حسب الرغبة، ومن ثمّ نشربه.