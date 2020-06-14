أقوى إشارة لـ تردد قناة الخرطوم 2020

يبحث عشرات الآلاف من السودانيين عن تردد قناة الخرطوم Khartoum TV لمتابعة أخر الاحداث في جمهورية السودان.

وتعتبر قناة الخرطوم من أبرز وأهم القنوات السودانية التي تنقل أحداث السودان إلى العالم اجمع.

وتقدم القناة الكثير من البرامج السياسية والاقتصادية والرياضية والمحلية المتخصصة في حياة السودانيين بشكل كبير.

وتبث القناة على مدار 24 ساعة لا تنقطع مطلقًا وتبث مباريات رياضية بشكل حصري عبر شاشتها الفضائية خلال عدد من البرامج الحوارية المتنوعة ونشرات الأخبار.

قناة الخرطوم

وحازت قناة الخرطوم على متابعة عالية جدًا في الفترة الماضية نظرًا لتطور الأحداث في القارة الأفريقية لا سيما بين مصر واثيوبيا والسودان.

وتعتبر احدى القنوات السودانية، التي تحظى باهتمام ومتابعة ضخمة في السودان وخارجه.

وتعمل خلال خطتها البرامجية على وضع المشاهد بأهم الأحداث الدائرة داخل السودان السياسية والرياضية والاقتصادية.

تردد قناة الخرطوم 2020 :-