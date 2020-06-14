موعد الامتحان التطبيقي الشامل في قطاع غزة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة اليوم السبت، أن موعد الامتحان التطبيقي الشامل 2020 في فلسطين الدورة الصيفية، سيكون كما هو مخطط في شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته وزارة التربية والتعليم في مقرها بمدينة غزة، لمنسقي الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس للعام 2020م، بحضور عدد من المسؤولين.

وحضر اللقاء د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، م. عبد الرحمن جبر مدير عام التعليم المهني، م. أسامة يونس مدير عام الحاسوب, د. عبد الحميد اليعقوبي مدير دائرة الامتحانات في التعليم العالي.

ويترقب الخريجون الفلسطينيون في قطاع غزة الموعد الدقيق للمشاركة في الامتحان التطبيقي الشامل 2020،

وأكد د. اليازوري أن الوزارة ماضية في تطوير الأداء في جميع نواحي العمل التعليمي وخاصة على مستوى التعليم العالي، مشددًا حرص الوزارة على إدخال الحوسبة في التعليم والامتحانات.

وذكر أن وزارته حريصة على وضع لمسات تطويرية في بنائية الاختبار من حيث المفردات والمهارات الفردية والمركبة وحل المشكلات, مشيدًا بإنجاز تطبيق الامتحان الشامل بشكل محوسب لدوره يناير والبناء عليها.

ولفت د. اليازوري إلى ضرورة وضع الخطط الاجرائية لإنجاح الامتحان التطبيقي الشامل المحوسب من حيث الاشراف والمتابعة ووضع الامتحانات والحوسبة والتنفيذ والمراقبة وصولًا لإخراج النتائج، منوها إلى مجموعة من الاجراءات منها الصحية لتنفيذها في قاعات الامتحان.

من جانبه، استعرض م. جبر محاور اللقاء وتضمن التغذية الراجعة لدورة يناير, وتأثير وباء كورونا على تنفيذ امتحان الشامل، وتقييم للتعليم عن بعد وامكانية تأثيره على امتحان الشامل.

كما تحدث جبر عما يستجد ويطرح من موضوعات يمكن مناقشتها، مشددا على أهمية تطبيق ما تم عرضه من مهارات وتصنيفات وتضمينها في الامتحان الشامل في شهر 8 للعام 2020.