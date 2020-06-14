سبب وفاة والد الفنانة أسماء أبو اليزيد

أعلنت الممثلة المصرية هبة عبدالعزيز خبر وفاة والد الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن عن وفاة والد أسماء اليوم الأحد 14-6-2020 خلال تصوير أسماء لمسلسل الآنسة فرح 2020.

وأعلن مساء اليوم عن سبب وفاة والد أسماء أبو اليزيد حيث أكدت عائلته أن وفاة والدها كان بسبب صراع مع المرض في الأشهر الماضية.

وقدم فنانون ومطربون التعازي إلى الفنانة المصرية الشابة بشكل محزن ومؤلم.

يُشار إلى أن أسماء تقوم الآن بتصوير حلقات الموسم الثاني من مسلسل الانسة فرح بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

ويشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في المسلسل ثلة من الممثلين الكبار على رأسهم هبة عبدالعزيز ورانيا يوسف.

من هي أسماء أبو اليزيد

* بدأت أسماء العمل الفني سنة 2016

* برزت بشكل كبير وواضح في مسلسل هوجان الذي نجحت فيه مع الفنان محمد عادل إمام، في رمضان قبل الماضي.

* انطلقت الفنانة أبو اليزيد في العمل الفني من خلال المسرح الذي حصدت فيه على جوائز محلية وعربية

أعمالها الفنية: