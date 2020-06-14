تفاصيل وفاة عيسى خلف فنان اماراتي كبير



توفي عيسى خلف وهو فنان اماراتي كبير صباح اليوم الأحد 14-6-2020 بعد صراع مع المرض.

وقدم العديد من الفنانين في الامارات والوطن العربي التعازي إلى الأسرى الفنية الخليجية وإلى أسرته ومواساتهم على رحيله المؤلم.

وتوفي عيسى خلف نتيجة تدهور الصحية جراء المرض الذي يعاني منه في الساعات المنصرمة، وفقًا لوسائل اعلام إماراتية.

وأشارت وسائل الاعلام الإماراتية إلى أنه جرى نقله إلى إحدى المستشفيات المحلية، قبل أن يتوفى هناك.

وكانت سهيلة الوالي وهي أول مستشار للشباب في الامارات أعلنت خبر وفاة الفنان خلف قائلة: * انتقل إلى رحمة الله تعالى عيسى خلف إبراهيم الزعابي شقيق كل من سعيد علي وسلطان وأبناء المرحوم خليفة وحميد وأحمد عيسى خلف الزعابي، مقدمة التعزية إلى ذويه ومحبيه.

* اليوم نودع رجل من رجال رأس الخيمة رجل لم نرى منه الا الطيبة والأخلاق.

* رجل بكل فخر الكل يحبه ويذكره بالخير رجل كنّا نشوفه في جميع المناسبات مشارك للأفراح ومشارك في الأحزان.

من هو عيسى خلف

وبعد الإعلان عن وفاة تحولت منصات التواصل لا سيما الإماراتية إلى حالة من الحزن الشديد لوفاة الفنان الاماراتي.

حيث كتب إبراهيم النعيمي على تويتر قائلًا:

* قبل يومين كنت أسألكم الدعاء له بأن يشفيه الله عز وجل واليوم أسألكم الدعاء له بأن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون

أما سلطان النعيمي كتب:

* رحلت يا صديقي وأخي أكثر من 35 سنه، كنت نعم الصديق والأخ رحلت جسدا وستبقي صورتك في الأذهان عالقه

* شريط الذكريات يمر في مخيلتي، مستذكرًا رحلات الشتاء في الثمانينيات مع الراحل عيسى خلف وجمعة العائلة في الأعياد ورحلات العيد وتجهيز المناسبات

* رحمك الله يا عيسي ونعزي أنفسنا قبل أي شخص آخر إلى جنة الفردوس