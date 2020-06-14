عباس زكي: د. شلح نموذج راقي من نماذج القيادة الفلسطينية التاريخية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن الدكتور رمضان عبدالله شلح هو نموذج راقي من نماذج القيادة الفلسطينية على مر التاريخ.

جاء ذلك خلال كلمة لعباس زكي في مهرجان تأبيني للدكتور شلح في المغرب نظمته مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين مساء اليوم الأحد.

وقال زكي: "إن د. رمضان شلح كان همه المركزي هو القضية الفلسطينية وتحرير القدس والوحدة الوطنية بين الفصائل والأحزاب جميعها.

وأضاف: "إن د. شلح لم يكن يريد أن يتولى منصب رئيس أو زعيم دولة إنما كان يطلب ويبحث عن تحرير فلسطين بالنصر أو الشهادة، فهو فارسا من فرسان الدنيا وعزاؤنا أن هذا الراحل الكبير لم يرحل فكرًا وترك لنا حركة وحدوية مقاومة".

وتابع قوله: "شلح مثالي، ونقي القلب، وصاحب تضحية، وشجاعة غير مسبوقة، وايمان صادق، ويستعد دائمًا للشهادة لقد ألمني غيابه كثيرًا لكن عزائي في رحيله وجود الأخ العزيز زياد النخالة الأمين العام الحالي لحركة الجهاد الإسلامي فهو يؤدي عمله على أكبر وجه ونراهن عليه لأن يكون جسر محبة بين كل الفصائل لإنجاز أهم مرتكز وهو الوحدة الوطنية".

وأشاد عباس زكي بخطاب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش خلال كلمته في حفل التأبين.

وأكد عباس أن خطاب البطش هو خطاب الدكتور شلح الساعي إلى الوحدة الوطنية وانهاء مظاهر الخلاف والشقاق بين الأحزاب الفلسطينية.

وشدد عباس زكي، على أن تحقيق النصر على الاحتلال لن يتحقق إلا بتحقيق الوحدة الوطنية التي دعا وسعى لها د. شلح في السابق.