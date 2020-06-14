القيادي البطش: المقاومة والوحدة الوطنية هما الطريق إلى تحرير القدس

نظمت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين مساء اليوم الأحد مهرجانا تأبينيا للقائد الراحل الدكتور رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في دولة المغرب.

وأكد المتحدثون على أهمية دور د. رمضان شلح في القضية الفلسطينية باعتباره ركنًا أساسيًا من أركان مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والمحافظ على بوصلة الأمة العربية والإسلامية باعتبار المسجد الأقصى بوصلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر المتحدثون عن حزنهم العميق لوفاة الدكتور رمضان شلح، مشددين على أنه رمزًا من رموز الدعاة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، أكد خلال كلمة له في المهرجان التأبيني، على أهمية دعم المقاومة الفلسطينية وأذرعها العسكرية حتى تستمر مواجهة العدو الإسرائيلي، مشددًا على أن المقاومة والوحدة الوطنية هما الطريق إلى تحرير القدس.

وقال الشيخ البطش: "نلتقي اليوم بمناسبة تأبين القائد الدكتور رمضان شلح الذي قاد حركة الجهاد الإسلامي لأكثر من 20 عاماً بعد اغتيال المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، لافتًا إلى أن د. رمضان شلح هو أحد قيادات الفكر الإسلامي المقاوم الذي جسد حالة الاشتباك المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "حينما دكت صواريخ المقاومة الفلسطينية عاصمة "إسرائيل" –تل أبيب- عام 2012 نتذكر د. رمضان شلح"، مشددَا على أن الخط الذي عمل من أجله القائد رمضان شلح هو أن لا سبيل إلا بالاشتباك مع العدو.

ودعا عضو المكتب السياسي الشيخ البطش، إلى وقف الصراعات الهامشية في الوطن العربي من أجل التصدي الشامل لمحاولات الضم الإسرائيلية.

وفي ذات السياق قال المنسق العام لفلسطيني الخارج المفكر د. منير شفيق: "إنها لحظة حزينة أن نودع المجاهد الكبير رمضان شلح وفي الوقت نفسه نفتخر بقيادته لحركة الجهاد لأنه كان مناضلا ومحافظًا على الاستراتيجية الوحيدة التي يفهمها العدو وهي الكفاح المسلح".

وأضاف: "نرى أن خط التسوية واتفاق أوسلو فشل لأن العدو هو اقتلاعي وحربنا معه حرب وجود ونحن في مرحلة إعلان الضم لذلك يجب أن ندرك أننا أمام معركة جديدة".

وتابع شفيق: "على القيادات الفلسطينية أن تدرك أن مواجهة الضم يأتي بالعودة إلى قيادة مشتركة عبر وحدة وطنية وانتفاضة شاملة"

ودعا لتشكيل وحدة وطنية شاملة من أجل إعلان الانتفاضة الشاملة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مشيرًا إلى أنه دون الوحدة والاعلان عن انتفاضة فإن الضفة الغربية المحتلة ستضيع من أيدينا.