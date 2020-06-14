الآن اليكم رابط تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile لعبتها 0.18.0 الإصدار الأخير (التحديث الجديد)

يبحث كثير من هواة لعبة ببجي العالمية عن التحديث الجديد ورابط تحدثت لعبة ببجي للهواتف الذكية PUBG Mobile لعبتها 0.18.0 لشهر مايو الحالي 2020، وذلك للاستمتاع في اللعبة التي جذب أكبر جمهور نحو العالم.

ويأتي التحديث الجديد ورابط تحدثت لعبة ببجي للهواتف الذكية PUBG Mobile ضمن تحسينات ومميزات جديدة على تطوير لعبة ببجي 2020، من قبل شركة المنتجة "تنسنت جيم"، حيثُ وضعت التحديث بأن تكون اللعبة في حال عدم الاتصال.

وبحث اللاعبون العرب والهواة من عشاق ببجي عن التحديث الجديد ورابط تحدثت لعبة ببجي للهواتف الذكية PUBG Mobile، إلى ذلك سجلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بحث المتابعين عن رابط التحديث الجديد للعبة ببجي.؟

وأعلنت لعبة PUBG Mobile على حسابها الرسمي على "تويتر" أنها حدثت اللعبة الجديدة للموبايل في وضع عدم الاتصال، وليست كسابقتها التي كان يشترط على المشارك في لعبة ببجي الدولية أن يتصل بالأنترنت.

وأضافت لعبة PUBG Mobile، أنّها ستطبق التطبيق الجديد يوم الجمعة بتاريخ 8 نوفمبر 2019، موضحًا أنها لن تعطل سيرفرات لعبة ببجي، وذلك لإكمال الصيانة.

ويمكن للمشاركين الحصول على العديد من المزايا الجديدة في التطبيق الجديد من خلال التثبيت المباشر، وبعدها يحصل على التحسينات والاضافات للعبة.

كما يمكن للمشارك في لعبة ببجي أن ينزل لعبة ببجي الجديدة موبايل من جوجل بلاي أو آب ستور.

تعريف لعبة بيجي PUBG Mobile الدولية :

وعن تعريف بلعبة ببجي الدولية، إذ توفر لعبة ببجي موبايل مجموعة مسارات للأسلحة وضوابط التحكم الفائق واستكشاف العديد من عناصر الساحات العشوائية المثيرة.

ويمكن للمشارك في اللعبة أن يستمتع بخرائط لعبى ببجي موبايل (إيرانغل، ميرامار، سانهوك، فيكندي) والمباني والمركبات والمؤثرات الصوتية.

وفيها يتواصل المشارك مع الأصدقاء من خلال المحادثات الصوتية ثلاثية الأبعاد المتاحة من أي مكان وفي أي وقت.

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طريقة إنشاء حساب جديد في لعبة ببجي PUBG Mobile :

إليك أبرز الطرق لتسجيل حساب جديد في لعبة ببجي، وهي على النحو التالي :

أ ولًا : أن تقاوم بتسجيل الخروج من كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك مثل (فيسبوك، تويتر، QQ ، Wechat ، VK ).، ثم أعد إعادة تشغيل ببجي موبايل.

ثانيًا، بعد انتهاء المرحلة الأولى انقر على وسيلة التواصل الاجتماعي المرغوب في إنشاء حساب عليها، ومن ثم تسجيل الدخول، ثم حدد الجنسية، وتحرير المظهر الخاص بك.

ثالثًا : وفي الخطوة التي تليها، ادخل اللقب المرغوب به عن طريق الضغط على مربع الاس، في حين يجب العلم بأن لعبة ببجي موبايل ستقوم بإدخال اسمك على فيسبوك كلقب للاعب تلقائياً، وبإمكانك تغيير الاسم عندما تكون في واجهة الإنشاء من خلال الضغط على اللقب.

رابعًا : وفي المرحلة الأخيرة من إنشاء الحساب في لعبة ببجي انقر على أيقونة "إنشاء".

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" بقدم لكم رابط تنزيل لعبة ببجيPUBG Mobile، وما عليك سوى اتباع المقال.

رابط تنزيل لعبة ببجي PUBG Mobile 0.18.0 لشهر مايو الحالي 2020 :

وقالت لعبة ببجي على موقعها الرسمي، أنه يتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد.

وأكدت على ضرورة تأكيد المشاركين في لعبة ببجي من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة.