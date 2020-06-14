ملحم يتحدث عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة

علق الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم على موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر مايو (5) الماضي.

وأكد ملحم في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن موعد صرف الرواتب سيعلن عنه حال توفر المبالغ التي تمكن وزارة المالية من دفع الرواتب للموظفين.

وقال: "نعيش في معركة وبالمعركة يسقط ضحايا، الموظفين شركاء في المغارم والغنائم، والحكومة لن تترد في تصفير كل الديون المتراكمة عليها للموظفين".

وأوضح ملحم أن الحكومة والشعب الفلسطيني مروا في ظروف صعبة جدًا وخرجوا منها بسلام، قائلًا: "نعدكم بأننا سنجتاز هذه الأزمة بسلام، وهذه المعركة معركة دفاع عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني ولا يمكن أن نخضع لا للذهب ولا للسيف".

وكشف ملحم خلال المؤتمر الصحفي عن تهديدات كبيرة يتعرض لها رئيس السلطة محمود عباس من اجل تنفيذ صفقة القرن الأمريكية.

وحول إمكانية الاقتراض من البنوك صرف رواتب موظفي السلطة قال: "الاقتراض وارد لكن في هذه المرحلة صعب جدًا".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تراهن على صبر الموظفين لتجاوز هذه الأزمة وهذه المعركة الخطيرة جدًا على قضيتنا.