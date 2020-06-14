مباحث غزة تلقي القبض على لصوص الحقائب النسائية

تمكنت المباحث العامة في غزة من ضبط اثنين من اللصوص يقومون بسرقة حقائب النساء وجوالات المواطنين ليلاً باستخدامهم دراجة نارية .

وأفاد النقيب يوسف ماضي رئيس قسم مباحث الشيخ رضوان أن عدة شكاوي من المواطنين وردت للمباحث تفيد بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية من سرقة حقائبهم وجوالات والهرب من المكان .

وأضاف النقيب ماضي أن المباحث كثًفت بحثها عن اللصوص وبمتابعة كاميرات المراقبة وتتبع حركة المشتبه بهم تم التعرف عليهم واحضارهم لقسم المباحث وهم "م.و" ٢٠ عام والمدعو" ف.م" ٢٠ عام وبالتحقيق الأولي مع المشتبه بهما اعترفا بقيامهم بالعديد من عمليات نشل الحقائب من النساء ليلاً والجوالات أثناء سير المواطنين .

وأشار النقيب ماضي إلى إحالة القضية والمضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية .