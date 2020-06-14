ما حقيقية وفاة الشيف الاردنية الشهيرة منال العالم؟

ظهرت الشيف الاردنية الشهيرة، منال العالم في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، انستغرام تطمئن متابعينها غلى صحتها، بعد أن اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاتها إثر وعكة صحة ألمت بها.

وعبرت منال عن غضبها خلال الفيديو من الشائعة، وعلقت: "خبر كاذب انا بخير الحمد لله..برجاء من متابعيني الاحباء عمل بلاغ أو report على اي صفحة لا تحمل العلامة الزرقاء واعملوا مشاركة share للفيديو هذا لجل الكل يطمأن قلبه شكرا لكم على حبكم ودعمكم لي".

وأضافت منال: "أرجوكم اعرفوا إني بخير الحمدلله، هي إشاعة مزعجة أزعجت الكل وأزعجتني شخصياً، وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس التي انتحلت شخصيتي ونشرت هذا الخبر باسمي، فهناك الكثير من الصفحات الموجودة والتي تحمل اسمي وأدعوكم للانتباه منها والتأكد مما تقوله، فأنا لا أعرف غايتهم من نشر هذا الخبر الشنيع الذي أرعب عائلتي وأصدقائي".



وأكدت منال أن صفحتها الرسمية تحمل علامة زرقاء موثقة من "فيسبوك"، وطالبت متابعيها بعدم متابعة أي صفحة أخرى تحمل اسمها، لأنها ليست لها.





