قطاع غزة يودع 3 أطفال اليوم الأحد في حوادث سير

لقي ثلاثة أطفال اليوم الأحد مصرعهم في حوادث سير منفصلة في قطاع غزة، كما أعلنت مصادر طبية.

و في وقت سابق من اليوم، أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور وفاة الطفل مؤيد محارب، 6 أعوام إثر حادث سير في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت الإدارة العامة، أن طفل توفي إثر صدمه شاحنة مكسر باطون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما لقي الطفل "محمد أحمد السحار" 5 أعوام، إثر دهسه من قبل مركبة شمال بيت لاهيا.

و في رفح أعلنت مصادر طبية و محلية وفاة الطفل "خالد طارق عبد العال" 5 أعوام، جراء صدمه من قبل مركبة في حي الجنينة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.