ما هو المرض الذي توفي بسببه عبد الله خالد المصلح؟

ما هو مرض عبد الله خالد المصلح ابن الشيخ خالد المصلح الداعية الإسلامي المعروف؟ هل كان الراحل يُعاني من السرطان؟ذكرت مصادر إعلام محلية، أن الراحل كان يُعاني من السرطان وخلال الأيام الماضي عانى منه بكثرة. .

والجدير بالذكر أن أسرة الراحل لم تفشي المرض الذي كان يعاني منه عبد خالد المصلح ، مشيرة أنه مرض خطير عانى منه لـ13 عاماً، ورحل عن عمر يناهز الـ30 عاماً اليوم.

كما تم تداول بعض الأنباء المفبركة عن وفاة عبد المصلح بسبب فيروس كورونا، وهذا غير صحيح بالمرة، ولم تذكر أى مصادر من داخل المملكة حقيقة هذا الأمر.

وقام والدها بتقديم نعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم ابني عبدالله وسيصلى عليه ظهر اليوم الأحد الساعة الثانية عشرة والنصف ١٢:٣٠م في مقبرة الرحمة بعنيزة“.

و هذه آخر تغريدة للراحل عبر تويتر: