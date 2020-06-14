قطر: انخفاض ملموس في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت قطر ثلاث وفيات وأقل من 1.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي فيروس كورونا، إنه تم رصد 1186 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1828 إصابة يوم أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم رصدها في قطر 79602، بما في ذلك 73 حالة وفاة و22631 حالة نشطة، بينها 231 حالة في العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير بـ1646 حالة شفاء جديدة، وبذلك بلغ العدد 56898.