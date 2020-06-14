رابط التسجيل الأولي عن بعد لتلاميذ اولى ابتدائي بتونس

يبحث أولياء الأمور في جمهورية تونس العربية عن روابط التسجيل الأولي عن بعد لتلاميذ السنة الاولى ابتدائي، على محرك بحث “غوغل” خلال الساعات القليلة الماضية والآن.

ونقدم لكم رابط مباشرو وخطوات التسجيل الاولي عن بعد لتلاميذ السنة الاولى ابتدائي للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2020:2021.

وكانت أعلنت وزارة التربية بتونس، عن بدء التسجيل الاولي عن بعد لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي يوم الجمعة 12 جوان 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية 30 جوان 2020 .

والآن أصبح بإمكان جميع أولياء الأمور بالدخول والتسجيل في الموقع الإلكترونية للجمهورية التونسية وهو الموقع الرسمي الذي يُمكن من خلاله التسجيل، كما سنتعرف على خطوات التسجيل المباشرة عند الدخول إلى الموقع من خلال النقر على هذا الرابط وسيتم نقلك إلي الموقع مباشرة.