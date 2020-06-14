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أسعار الذهب في لبنان اليوم الاحد 14/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:26 - 14 يونيو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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شهد الاقتصاد اللبناني حالة من الركود، بعد تراجع العملة المحلية "الليرة" اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أثر على الاقتصاد اللبناني .

كما ويؤثر التراجع الاقتصادي على أسعار الذهب في لبنان، و التي جاءت على النحو التالي:

اسعار الذهب عيار 24    84,145 ليرة    $55.68
سعر الذهب عيار 22    77,134 ليرة    $51.04
اسعار الذهب عيار 21    73,629 ليرة    $48.72
اسعار الذهب عيار 18    63,110 ليرة    $41.76
سعر الذهب عيار 14    49,085 ليرة    $32.48
سعر الذهب عيار 12    42,073 ليرة    $27.84
اسعار أوقية الذهب    2,616,923 ليرة    $1,732
اسعار جنيه الذهب    589,032 ليرة    $389.74
اسعار كيلو الذهب    84,145,433 ليرة    $55,675

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