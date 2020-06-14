أسعار الذهب في لبنان اليوم الاحد 14/6/2020

شهد الاقتصاد اللبناني حالة من الركود، بعد تراجع العملة المحلية "الليرة" اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أثر على الاقتصاد اللبناني .

كما ويؤثر التراجع الاقتصادي على أسعار الذهب في لبنان، و التي جاءت على النحو التالي:

اسعار الذهب عيار 24 84,145 ليرة $55.68

سعر الذهب عيار 22 77,134 ليرة $51.04

اسعار الذهب عيار 21 73,629 ليرة $48.72

اسعار الذهب عيار 18 63,110 ليرة $41.76

سعر الذهب عيار 14 49,085 ليرة $32.48

سعر الذهب عيار 12 42,073 ليرة $27.84

اسعار أوقية الذهب 2,616,923 ليرة $1,732

اسعار جنيه الذهب 589,032 ليرة $389.74

اسعار كيلو الذهب 84,145,433 ليرة $55,675