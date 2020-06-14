الأوقاف: ننتظر القرار النهائي من السعودية بخصوص موسم الحج

قال مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف برام الله سليم الأشقر، اليوم الأحد، إن الوزارة ما زالت تنتظر القرار النهائي من المملكة العربية السعودية بشأن إلغاء أو استمرار موسم الحج لهذا العام.

وأضاف الأشقر: "حتى اللحظة لم يصدر أي قرار من السعودية بخصوص إلغاء أو استمرار موسم الحج لهذا العام، حيث أن وزارة الأوقاف استعدت مبكرا لهذا الموسم إلا أن الصورة لم تكتمل بسبب إجراءات فيروس كورونا ".

وأوضح أن وزارة الأوقاف ما زالت تنتظر القرار السعودي حتى تستطيع دراسته، رغم أن الفترة الزمنية باتت قصيرة جدا، حيث أنه وبحسب المواسم السابقة، في مثل هذا الأوقات يتجهز الحجاج للسفر الى الديار الحجازية.

وأشار إلى أن السعودية ما زالت تسجل إصابات عالية بفيروس كورونا وتحديدا في مكة المكرمة، وهذا مؤشر سلبي قد يؤثر على إجراء موسم الحج هذا العام.

وبين أن وزارة الأوقاف ستقوم بتقديم رؤيتها حول موسم الحج على ضوء القرار الذي سيصدر من السعودية والذي نأمل أن يكون قريبا.

وقال الأشقر إن: "لدى وزارة الأوقاف سيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي قرار قد يصدر من المملكة العربية السعودية حول موسم الحج، حيث عقدت الوزارة الأسبوع الماضي لقاء مع شركات الحج والعمرة لترتيب كل السيناريوهات".