جميع أذكار النوم الصحيحة مكتوبة كاملة

يبحث الكثيرون من المسلمون عن اذكار النوم الصحيحة مكتوبة من أجل المداومة على قراءتها قبل النوم، استجابة لأمر رسولنا الكريم -صل الله عليه وسلم- بالمداومة على الأذكار، ففي ذلك تحصينًا للنفس في النهار والليل.

ولكن ماذا عن أذكار النوم ما هي صياغتها الصحيحة في السنة النبوية؟ هذا ما سنتعرف إليه في التالي، تابعنا واكتشف أذكار قبل النوم من الكتاب والسنة!

أذكار النوم الصحيحة مكتوبة

ورد عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- بعض الأحاديث التي وردت فيها أهم الأذكار قبل النوم، نتعرف إليها في التالي:

عن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال:

“اللهم باسمك أحيا وأموت“.

“اللهم باسمك أحيا وأموت“. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة

رضي الله عنها: “إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً

وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين”.

رضي الله عنها: “إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين”. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول:

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها

فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين“.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين“. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل:

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة

ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت،

ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول”

“إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول” عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: “اللهم قني عذابك

يوم يبعث عبادك ثلاث مرات“.



اذكار قبل النوم من القرآن

ورد عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- أن هناك بعض سور القرآن الكريم، الواجب قراءتها قبل النوم، نتعرف إليها في التالي:

قراءة المعوذات الثلاثة

كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث

فيهما وقرأ فيهما (قل هو الله أحد)، و(قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)،

ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من

جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قال أهل اللغة: النفث: نفخ لطيف بلا ريق.

قراءة خواتيم البقرة

عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : “الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في كل ليلة كفتاه”.

قراءة آية الكرسي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة

رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، وذكر الحديث ، وقال في آخره: “إذا أويت إلى

فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال معك من الله تعالى حافظ، ولا يقربك شيطان

حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “صدقك وهو كذوب. ذاك الشيطان”

قراءة سورة الكافرون

عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“اقرأ (قل يا أيها الكافرون)، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك”

أفضل دعاء قبل النوم

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: “اللهم ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم ربنا وربَّ كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغنني من الفقر“. وفي رواية أبي داود: “واقض عني الدين، وأغنني من الفقر”

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب

عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دعاء، من قاله قبل النوم، غفرت له جميع ذنوبه، فعَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلاَثَ مَرّاتٍ، غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏»‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.

اذكار النوم تسابيح

سبحان الله.

الحمد لله.

الله أكبر.

سبحان الله وبحمده.

سبحان الله العظيم.

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ

استغفر اللَّهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هوَ الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليهِ.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

ما يقال عند التقلب ليلاً

لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السموات والأرض،وما بينهما العزيز الغفار

اذكار النوم وسورة الملك

يفضل قبل النوم أن نقرأ بعض سور القرآن الكريم، ووفقًا السنة النبوية، فهذه السور هي:

قراءة سورة الملك.

قراءة سورة السجدة.

قراءة سورة الكافرون.

آية الكرسي.

قراءة خواتيم البقرة.

قراءة الفاتحة.

قراءة المعوذات.

ما يقال عند الفزع والقلق أثناء النوم

أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، وعقابه، وشر عباده،

ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون



الأذكار والتحصين حصن المسلم

اللَّهُمَّ باسْمِكَ أمُوتُ وأَحْيا

اللَّهمَّ أسلَمتُ نَفسي إليْكَ ووجَّهتُ وجْهي إليْكَ وفوَّضتُ أمري إليْكَ رغبةً

ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ

الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ

ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمَني وسقاني،

والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ

والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ

اللَّهمَّ أنتَ خلَقْتَ نفسي وأنتَ تتوفَّاها لك مماتُها ومحياها

اللَّهمَّ إنْ توفَّيْتَها فاغفِرْ لها وإنْ أحيَيْتَها فاحفَظْها اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ

اللَّهمَّ إنْ توفَّيْتَها فاغفِرْ لها وإنْ أحيَيْتَها فاحفَظْها اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ اللَّهمَّ قِني عذابَك يومَ تبعَثُ عبادَك

أدعية قبل النوم للأطفال



عليك أن تقوم بالجلوس بجوار طفلك قبل النوم، وأن تقول بجواره بعض من الأذكار، وكن له خير قدوة، وخير عون، ومن أهم الأذكار ما يلي: