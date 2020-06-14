يبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr 2020 والتي تعرض العديد من البرامج والمسلسلات، ويتغير تردد قناة ام بي سي مصر بشكل متكرر بسبب رفع جودة البث والأعطال التي يتعرض لها.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr علي النايل سات

يبحث الكثيرون عن ترددات قناة ام بي سي مصر خاصة لمتابعة الموسم الرمضاني ككل عام وهنا نقدم لكل عزيزي المشاهد محتوي مميز تجد به كل ما قد تحتاجه من ترددات القناة المفضلة لدى الكثير خاصة لمتابعة المسلسلات الرمضانية وبعض البرامج الحصرية لدي القناة.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr 2020

القمر: نايل سات

التردد: ١١٤٧٠ / ١٢٠١٥

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح خطأ: ٦/٥.

برامج قناة ام بي سي مصر

تعرض القناة وتحتوي على المسلسلات الخاصة بالموسم الرمضاني حيث انها عرضت لهذا الشهر الماضي ٢٠٢٠ عدة مسلسلات لاقت نجاحا كبيرا وعودة للنجوم الكبار.

مسلسل لعبة النسيان :- للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود بالاشتراك مع النجمة انجي المقدم والفنانة القديرة رجاء الجداوي.

مسلسل سكر زيادة :- شهد هذا المسلسل عودة النجوم الكبار على الساحة التنافسية مرة اخر حيث شارك فيه النجمات نبيلة عبيد والنجمة المتميزة نادية الجندي والنجمة القديرة هالة فاخر.