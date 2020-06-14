وزيرة الصحة: هناك حالات مصابة بكورونا غير مسجلة يتم البحث عنها عشوائياً

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس" كورونا" في فلسطين.

و أوضحت الوزيرة الكيلة في تصريح لها إن عدد الحالات النشطة وصلت إلى 98 حالة، موزعين على النحو الآتي: 27 حالة في القدس، و23 حالة في الخليل، و16 في قلقيلية، و4 في جنين، وإصابتين في أريحا و26 حالة في غزة.

و قالت إنه تم بالأمس ظهورنتائج 6000 عينة عشوائية، والتي ظهر منها 10 حالات في السموع والظاهرية في الخليل، وبعد هذه الحالات ظهر أيضا 30 حالة للمخالطين".

وحذّرت الكيلة من خطورة انتشار الفيروس في ظل وجود حالات غير مكتشفة من خلال ما ظهر بنتائج العينات العشوائية التي أجرتها وزارة الصحة.

وأضافت: "هذه الأرقام تؤشر على وجود حالات غير معلن عنها من قبل الأشخاص المرضى أنفسهم، وبالتالي نحن نبحث عنهم في المجتمع الفلسطيني".

وأهابت الوزيرة الكيلة بالمواطنين أن يتماثلوا للبرتوكول الصحي والوقائي وإلا سيتفشى الوباء، و قالت: "نحن معنيون بأن تبقى فلسطين صحية ونسبة الوباء فيها منخفضة لكن إذا استمرينا على الحالة الحياتية التي يمر بها الشارع الفلسطيني فهناك تخوف كبير جدًا".