"وقفة عز" يبدأ بصرف ٥٠٠ شيكل ل ١٨ ألف أسرة في غزة و الضفة

يبدأ اليوم الأحد، ١٣/٦/٢٠٢٠ صرف مبلغ ٥٠٠ شيكل لنحو ١٨ ألف عائلة في الضفة الغربية و قطاع غزة عبر صندوق "وقفة عز".

وكان رئيس الصندوق طلال ناصر الدين أكد في وقت سابق، إن صندوق "وقفة عز" سيبدأ صرف المبالغ المالية اليوم الأحد للمنتفعين المسجلين ضمن قائمة وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح ناصر الدين أن الصندوق انتهى من صرف المبالغ المالية للعمال الفلسطينيين، وبدأ بصرف المساعدات للأسر الفقيرة، حيث سيتم الصرف اليوم لـ 18 ألف أسرة، فيما يتبقى 12 ألف أسرة سيتم الصرف لها قريبا.

وأشار إلى وجود ثلاثة أهداف للصندوق وهي صرف مبالغ مالية لـ 12 ألف أسرة متبقية، وكذلك ملف الجمعيات الخيرية في كافة انحاء الوطن، وأخيرا مساعدة وزارة الصحة بمبلغ يقدر بـ 12 مليون شيكل من خلال عطاءات لشراء الأدوية.

وتوقع ناصر الدين أن تنتهي أعمال الصندوق نهاية الشهر الجاري، بعد توزيع مساعدات على مخيمات لبنان وسوريا بمبلغ يقدر بـ 2 مليون شيكل.