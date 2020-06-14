استئناف الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بمقر الصليب بغزة

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى اليوم الأحد 14/6/2020، عن استئناف الاعتصام الأسبوعي بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

ويأتي هذا القرار، للاستمرار في تفعيل وتدويل قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وإبراز معاناتهم إلى العالم الحر .

وبينت اللجنة، أن الاعتصام سوى يتم بما يتناسب مع الأوضاع في ظل انتشار جائحة كورونا مع مراعاة الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا على سلامة المعتصمين.

يذكر، أن الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى توقف قبل شهرين، كإجراء احترازي من ضمن الإجراءات الوقائية خشية "فيروس كورونا".