"وثيقة سرية" حول استعداد جيش الاحتلال لضم الضفة..ما علاقة غزة؟

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد 14/6/2020، عن وثيقة سرية بحثها مسؤولون أمنيون في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حول الطرق والتدابير للاستعداد للضم المقرر في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأوضحت القناة العبرية الـ "12"، نقلاً عن جيش الاحتلال أن الوثيقة السرية بعنوان "التدابير الإسرائيلية" تهدف لمنع التدهور والتحضير لتصعيد محتمل على مختلف الجبهات جرى بحثها.

وجرى في الأسبوع الماضي مناقشة وثيقة مشتركة بين الجيش و"الإدارة المدنية" والشاباك، تتضمن عرضًا لجميع السيناريوهات المحتملة بدءا من الحفاظ على الوضع الراهن إلى توقع اندلاع موجة من المواجهات وصولا إلى هجمات فردية تنزلق إلى انتفاضة شاملة.

كما تطرقت الوثيقة إلى تأثير الضم على غزة والأردن، "كيف سيرد الملك عبد الله (وقف اتفاقية الغاز، وخفض التنسيق الأمني) وما إذا كانت حماس ستنضم أيضا إلى دائرة المواجهة من خلال تنفيذ عمليات وإطلاق النار في الجنوب إلى محاولة السيطرة على الضفة الغربية".

وحذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي من أن "ضم أجزاء من الضفة الغربية سيقوض جهود التسوية مع حركة حماس في القطاع وسيؤدي إلى تفجير الوضع الأمني في غزة".

ويعتقد المسؤولون الأمنيون أن احتمال التصعيد في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية نظرا لوجود فصائل حماس والجهاد الإسلامي هناك.

كما تضمن النقاش قرارات بعدد ألوية جيش الاحتلال التي سيتم إرسالها إلى الضفة الغربية وغزة اعتمادا على شدة الأحداث.

وقالت القناة العبرية إن "الجيش الإسرائيلي يتسلح بكميات كبيرة بأسلحة مخصصة مثل وسائل تفريق المظاهرات ووسائل غير قاتلة مثل قنابل الغاز والرصاص المطاطي".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه لا أحد لديه أي فكرة عن خطة الضم وكيف ستسير وفق خطة ترمب، فالجيش لا يعرف ما يجري، مضيفة بأنه " لم تُعرض على أحد حتى الآن خريطة ولا مواعيد نهائية للقرار، وبالتالي يتم إعداد مجموعة كبيرة جدًا من الخيارات".

ونقلت دول الخليج إلى الولايات المتحدة، لأول مرة في عطلة نهاية الأسبوع، رسالة مفادها "إن الضوء الأخضر للضم سيعيق بشدة جهود دول الخليج لدعم خطة ترمب للسلام".

وأوضحت للبيت الأبيض أن مثل هذا الضم لن يضر العلاقات بشكل خطير فحسب، بل سيضع حداً لمحاولات التقارب مع إسرائيل، والتي تتضمن إمكانية توقيع اتفاقيات "اللا حرب".

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، لبحث تطورات موقف واشنطن من عملية "الضم" المتوقعة الشهر المقبل.

وسيحضر بيني غانتس وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء البديل، وغابي أشكنازي وزير الخارجية، وياريف ليفين رئيس الكنيست ومسؤول الوفد الإسرائيلي في فريق رسم الخرائط المشترك مع الإدارة الأمريكية، الاجتماع، الذي يهدف للتوافق على صياغة واضحة متفق عليها من جميع الأطراف لقضية الضم.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن حلم الضم الكامل بنسبة 30% وفق ما حددته الإدارة الأمريكية سابقًا، بات يتبخر مع تراجع إدارة دونالد ترمب عن ذلك جزئيًا.

ورجحت الصحيفة العبرية ألا تتم هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب تغير الأوضاع داخليًا وخارجيًا.

وتداولت مصادر سياسية في دولة الاحتلال 3 سيناريوهات بشأن مخطط الضم، يتمثل الأول في أن الإدارة الأمريكية ستشعر بالقلق من تهديدات دول عربية وفي النهاية لن يكون هناك ضم.

والثاني تغاضي واشنطن عن أي اعتبارات سياسية داخلية ومنح نتنياهو ضوءً أخضر لتنفيذ الضم بالكامل وهذه فرصة ليست عالية.

والثالث يتمثل في التوصل لصيغة اتفاق لضم إحدى الكتل التي يتم الإجماع عليها إلى جانب مستوطنة أو ثلاث خارج الكتل الاستيطانية الكبرى.