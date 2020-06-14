أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم 14 من يونيو/حزيران، أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهم محكوم بالمؤبد، وهم:

◼️الأسير أحمد عطية إبراهيم جعافرة (54 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

الأسير أحمد حامد رشدي هديب من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

◼️والأسير بكر عازم سعيد دراغمة (37 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 22 عامًا قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

◼️والأسير عبد الرحمن محمد عبد رشدان من نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.