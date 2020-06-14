اليوم : الاحتلال يصادق على إنشاء مستوطنة "ترامب" في الجولان المحتل

من المقرر ان تصادق حكومة الاحتلال خلال جلستها الاسبوعية اليوم الاحد 14/6/2020 ، على انشاء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجولان المحتل .

وقالت القناة 12 العبرية، فإن المستوطنة ستحمل اسم "رمات ترامب" وستكون في هضبة الجولان، حيث من المتوقع أن يتم المصادقة على إنشائها وكذلك على إنشاء أول حي سكني فيها.

وسيتم تقديم مشروع متكامل حول المستوطنة التي سيتم إنشاؤها من قبل جهات وزارية مختصة ، حيث سيشمل ذلك تخصيص مبلغ مالي قد يزيد عن 8 ملايين شيكل كمبلغ أولي لهذا المخطط.

واقرت حكومة الاحتلال السابقة بإنشاء هذه المستوطنة منذ نحو عام، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة رسمية بهذا الشأن.

وزار بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال تلك المنطقة في الجولان بشهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، وأعلن عن نية حكومته إنشاء المستوطنة "تكريمًا لما قدمه ترامب خلال فترة حكمه من نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان".