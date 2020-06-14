حمدونة : العلاج في سجون الاحتلال عبر خدمة " الفيديو كونفرنس"

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأحد 14/6/2020، الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الانسانية والحقوقية بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" للاطلاع على أحوال الأسرى المرضى.

وأوضح حمدونة، أن الأسرى المرضى يشتكون من تدهور حالتهم الصحية بسبب عدم عرضهم على أطباء بشكل مباشر بل على خدمة " الفيديو كونفرنس" وخاصة في معتقل النقب بحجة " كورونا وعدم الاختلاط " .

وحذر د. حمدونة من تكريس هذا الواقع بوجود كورونا وعدم وجودها كون أن الخدمة تخفف عبء السفريات وعملية نقل الأسرى ومصروفات الأمن والأجهزة الطبية في المستشفيات.

وطالب، المؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال لمتابعة أحوال المرضى ، وانقاذ حياتهم من الموت البطيء، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية والانسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.