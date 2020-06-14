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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الأسرى في عوفر: لا اتفاق مع إدارة السجون حتى اللحظة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:10 - 14 يونيو 2020
معتقل معتقل
تقارير
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نفى الأسرى في سجن "عوفر" ما يتم تناقله عن وجود اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

وشدد الأسرى خلال بيان لنادي الاسير على ضرورة توخي الدقة والحذر، والاعتماد على المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، كمصدر للمعلومات.

وحذر الأسرى من نقل معلومات عن وسائل إعلام الاحتلال، دون التأكد من صحتها، لاسيما في الظرف الراهن الذي يُواجه فيه الأسرى، عزلاً مضاعفاً مع استمرار توقف زيارات المحامين، وزيارات عائلاتهم.

وفي السياق، أكد الأسرى أن خطواتهم النضالية مستمرة في مواجهة إجراءات إدارة السجون التنكيلية التي تصاعدت مع الإجراءات المرتبطة بالوباء، والتي فاقمت من صعوبة الظروف الحياتية الاعتقالية.

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